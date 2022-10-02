اليوم السابع
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فتح باب التقدم للمدرسة الفرنسية الرسمية للغات بالمنصورة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:25 م
فتح باب التقدم للمدرسة الفرنسية الرسمية للغات بالمنصورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أصدر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قرارا بالموافقة على فتح باب التقدم الورقى للأطفال الراغبين بالالتحاق بالمدرسة الفرنسية الرسمية للغات قسم اللغة الفرنسية، وذلك بمقر المدرسة بمدينة المنصورة ، وذلك تيسيرا على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة 

و أكد وكيل الوزارة، أنه سوف يتم تنسيق المتقدمين من الأكبر سنًا الى الأصغر سنًا فى المدرسة حتى اكتمال الكثافة القانونية للمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدرسة.
 
يذكر أن استقبلت مدارس الدقهلية، الطلاب فى أول أيام العام الدراسي الجديد ، وتابع وكيل الوزارة ، ورؤساء مراكز المدن بالمحافظة سير العملية التعليمية، وإزالة المعوقات للطلاب والمعلمين.
 
 
 
 

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