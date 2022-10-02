علاجات طبيعية لفم صحي.. منها مركبات العنب والثوم

كتب – حسام الشقويرى

استخدمت العديد من مجموعات الأمريكيين الأصليين الأعشاب، وكذلك المواد النباتية الليفية ، والأوتار ، والعظام ، أو المسواك، من أجل نظافة الفم والعناية بالأسنان، و يمضغ شعب طومسون في شمال غرب المحيط الهادئ جذر السماق لعلاج التهاب الفم والألسنة، واستخدم شاي من أزهار السماق لتهدئة الأطفال في مرحلة التسنين، و استخدم أغصان الصفصاف الأحمر كعصي للمضغ ، وكان كل من الأمريكيين الأصليين والمستوطنين البيض يفضلون مضغ العصي المصنوعة من أغصان العلكة الحلوة ، وفقا لما نشره موقع motherearthliving

مقارنة كبسولات مسحوق الثوم الطازج

دفع استخدام الثوم لفترة طويلة في الطب الشعبي باعتباره الدواء الشافي الافتراضي إلى حوالي 2500 دراسة علمية لفحص خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والطفيليات ومضادات الأكسدة والالتهابات والمنبهات المناعية وغيرها من الخصائص، ويُعتقد عمومًا أن العنصر النشط للثوم هو الأليسين ، وهو مركب كبريت ذو رائحة كريهة يتشكل عند سحق الثوم الطازج ، مما يجعل إنزيم الألينيز يتلامس مع مركب الأليين عديم الرائحة.

مركبات العنب والحساسية

تحتوي مستخلصات بذور العنب على مضادات الأكسدة التي حظيت باهتمام كبير مؤخرًا بسبب دورها في إبطاء الشيخوخة، ووجد الباحثون أيضًا أن المستخلصات تقلل من قابلية الإصابة بكدمات بسهولة (خاصة عند كبار السن) ، والدوالي ، واضطرابات أخرى في الأوعية الدموية الأصغر، و تخفف من أعراض الحساسية الموسمية.

وهناك دراسة معملية أولية تظهر أن الريسفيراترول والمكونات الأخرى لبذور العنب تثبط بيتا هيكسوسامينيداز ، وهو إنزيم مخزن في الحبيبات الإفرازية للخلايا البدينة التي يتم إطلاقها مع الهيستامين في استجابة للحساسية. رد الفعل هذا هو ما يجعل العيون تدمع والأنوف تتدفق. هل يمكن لهذا التثبيط أن يفسر تخفيف أعراض الحساسية التي عانيت منها أنا والآخرين بعد تناول مستخلصات بذور العنب.