عضو مجلس التعاون المصرى الكويتى: استثمارات الكويت بالقاهرة أكثر من 16مليار دولار

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد الكيلانى عضو مجلس التعاون المصرى الكويتى، إن العلاقات بين مصر والكويت اقتصاديا شهدت تطورا منذ عام 2015، خاصة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت في يناير 2015.

وأضاف عضو مجلس التعاون المصرى الكويتى، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك تعميق في مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين ، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تزيد عن 16 مليار دولار .

وأوضح عضو مجلس التعاون المصرى الكويتى، أن هناك دعم كبير لصندوق الكويتى لمصر خاصة مشروعات تنموية في جنوب سيناء ، مشيرا إلى أن مصر المتلقى رقم واحد من حيث الدعم من الصندوق الكويتى، بجانب أن هناك 160 ألف سائج كويتي.

ولفت عضو مجلس التعاون المصرى الكويتى، إلى أن العلاقات بين مصر والكويت شهدت تطورا منذ 2015 من أجل مزيد من التعاون التجارى، مشيرا إلى أن الكويت رقم 3 من حيث حجم الاستثمارات العربية لمصر بعد الإمارات والسعودية، ونتوقع حجم استثمارات كويتية كبير خلال الفترة المقبلة.