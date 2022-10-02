اليوم السابع
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عادل مبارك يتفقد جامعة المنوفية الأهلية فى اليوم الثانى للدراسة.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:42 م
عادل مبارك يتفقد جامعة المنوفية الأهلية فى اليوم الثانى للدراسة.. صور جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، زيارة تفقدية لجامعة المنوفية الأهلية، لمتابعة سير العملية التعليمية، وتواجد الطلاب بالمدرجات، وحضور المحاضرات فى البرامج التى بدأت هذا العام بكليتى الهندسة والذكاء الاصطناعى.
 
التقى مبارك بالطلاب، وتأكد من عدم وجود أى عقبات، وتواجد أعضاء هيئة التدريس بالمواعيد المحددة طبقا للجدول الدراسى.
 
كما تفقد مبارك المنشآت والتجهيزات، وسير العمل بالمبانى التى لم يتم تسليمها بعد، مؤكدا أن نسبة الأعمال بجميع المنشآت قاربت على الانتهاء.
 
 
عادل مبارك يتفقد سير العملية التعليمية بجامعة المنوفية الأهلية فى اليوم الثانى (2)
عادل مبارك يتفقد سير العملية التعليمية بجامعة المنوفية الأهلية فى اليوم الثانى (2)

عادل مبارك يتفقد سير العملية التعليمية بجامعة المنوفية الأهلية فى اليوم الثانى (3)
عادل مبارك يتفقد سير العملية التعليمية بجامعة المنوفية الأهلية فى اليوم الثانى (3)

عادل مبارك يتفقد سير العملية التعليمية بجامعة المنوفية الأهلية فى اليوم الثانى (4)
عادل مبارك يتفقد سير العملية التعليمية بجامعة المنوفية الأهلية فى اليوم الثانى (4)

عادل مبارك يتفقد سير العملية التعليمية بجامعة المنوفية الأهلية فى اليوم الثانى (1)
عادل مبارك يتفقد سير العملية التعليمية بجامعة المنوفية الأهلية فى اليوم الثانى (1)

 


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