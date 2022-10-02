طابور صباح وإذاعة مدرسية.. انتظام الدراسة فى مدارس الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت مدارس محافظة الغربية، اليوم الأحد، انتظام الدراسة بشكل كامل داخل المراكز والمدن، وتوافد الطلاب علي المدارس بصحبة أولياء الأمور وسط فرحة كبيرة في اليوم الثاني من انطلاق الترم الأول من العام الدراسي الجديد.

وقام طالبات مدرسة الشهيد السكري التابعة لإدارة زفتي التعليمية بمديرية التربية والتعليم، بتنظيم طابور الصباح واللياقة والإذاعة المدرسية التي تحدثوا بها عن مشروعات حياة كريمة التي غيرت الواقع داخل قري زفتي، وقام الطلاب بمشاركة قيادات الإدارة بزراعة أول شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وأن العمل تم على أكمل وجه، لاستقبال أبنائنا الطلاب في اولى ايام العام الدراسي، حيث بدأت الدراسة في 705 مدارس، لاستقبال 566187 طالبا وطالبة في مدارس التعليم العام والفني.

وشهدت محيط المدارس أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين اسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب.

وتابع، أنه تم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.