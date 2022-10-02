اليوم السابع
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ضبط 125 ألف رغيف و3 أطنان دقيق بلدى مدعم في الغربية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:58 ص
ضبط 125 ألف رغيف و3 أطنان دقيق بلدى مدعم في الغربية جانب من المضبوطات
الغربيــــة عادل ضرة

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شنت مديرية التموين في الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، بناءً على تعليمات وتحريات الرقابة الإدارية، بمداهمة أوكار الفاسدين ومحتكرى السلع الغذائية المتسببين في افتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع، والاستيلاء على دعم الدولة والمال العام. 

أسفرت جهودها عن ضبط 125000 رغيف، تم تسجيلها تسجيلا وهميا بقيمة 197250 جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما تم ضبط 3.150طن دقيق مدعم 87%قبل بيعه فى السوق السوداء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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