ضبط 125 ألف رغيف و3 أطنان دقيق بلدى مدعم في الغربية

الغربيــــة عادل ضرة

شنت مديرية التموين في الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، بناءً على تعليمات وتحريات الرقابة الإدارية، بمداهمة أوكار الفاسدين ومحتكرى السلع الغذائية المتسببين في افتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع، والاستيلاء على دعم الدولة والمال العام.