ضبط 10 أطنان فاصوليا مغشوشة و9 أطنان أرز شعير فى حملة تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية ضمت الحملة مفتشى الرقابة التجارية تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية ومحمد فوزى وأحمد فاروق وتامر الأشعل من كبار مفتشى الرقابة التجارية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مدشة أعلاف لحيازته بغرض البيع كمية قدرها 200 شيكارة فاصوليا مدشوشة زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى 10 أطنان، وكذا 1 تانك سعة 1000 لتر معبا زيت بذرة قطن باجمالى طن و1 تانك سعة 1000لتر مملوء مولاس غير مدون عليهم أى بيانات أو تاريخ انتاج أو صلاحية مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين

كما تم ضبط سيارة نقل جامبو بيضاء اللون بناحية نمرة البصل مركز المحلة محملة كمية قدرها 9350 كجم شعير ارز بداخل شكاير بيضاء بلاستيك اتية من كفر الشيخ حيث اشار صاحبها لموسم حصاد 2022 بدون أى تصريحات بتداولها مخالفا المرسوم بقانون 95 لسنة 45 ومعدلاته.