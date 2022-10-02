اليوم السابع
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ضبط مواد كحولية بحوزة سائق أصاب اثنين فى المنتزه بالإسكندرية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:13 ص
ضبط مواد كحولية بحوزة سائق أصاب اثنين فى المنتزه بالإسكندرية مواد كحولية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً حدوث مصادمة ومصابين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير (أحد الأشخاص – مقيم بالبحيرة) بالسيارة قيادته "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وحال مفادته لإحدى الدراجات النارية اصطدم بعدد 3 أشخاص تصادف مرورهم مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص وتبين عدم حمله رخصة قيادة وتسيير وعُثر بداخل السيارة على مواد كحولية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الاسكندرية

حادث طريق

الداخلية



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