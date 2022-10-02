ضبط مواد كحولية بحوزة سائق أصاب اثنين فى المنتزه بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً حدوث مصادمة ومصابين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير (أحد الأشخاص – مقيم بالبحيرة) بالسيارة قيادته "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وحال مفادته لإحدى الدراجات النارية اصطدم بعدد 3 أشخاص تصادف مرورهم مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص وتبين عدم حمله رخصة قيادة وتسيير وعُثر بداخل السيارة على مواد كحولية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.