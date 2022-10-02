ضبط حلوى مولد مجهولة المصدر وبدون فواتير في الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملاتهم على الأسواق وشوادر بيع حلوى المولد لضبط المنتجات مجهولة المصدر، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم باستمرار حملات مراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

وفى هذا الصدد أطلقت إدارة تموين إسنا مرور اليوم الأحد بدائرة الإدارة على الأسواق والمحلات العامة، وأسفر المرور عن تحرير عدد 5 مخالفات تموينية بيانها ما يلي:- (عدد 4 محضر لحلوى المولد بدون فواتير وذات ألوان صناعية، بإجمالي كمية وقدرها 785 قطعة حلوى مولد عبارة عن عرائس وأحصنة مجهولة المصدر وبدون فواتير وألوان صناعية - ضبط كمية وقدرها 50 كيلو جرام حلوى مشبك بدون فواتير أو مستندات داله على مصدرها).

وجاء ذلك بعد تنظيم حملة لمراقبة الأسواق والأسعار وشوادر بيع حلوى المولد النبوى بناحية الأقصر بمنطقة موقف أرمنت، مما أسفر عن ضبط عدد 410 قطعة حلوى مولد بأشكال عرائس وأحصنة ملونة بألوان صناعية ومجهولة المصدر قبل بيعها، بما يضر بصحة المواطنين وتم تحرير عن ذلك المحضر جنح ضد "ر.ب.ش"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت متابعة صرف سلع المنحة الاستثنائية بفروع الشركة المصرية وتجار التموين ومشروع جمعيتي، لدعم الأسر الأكثر إستحقاقاً وإحتياجاً، وتم متابعة الصرف للمواطنين حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وباقي أشهر الصرف للمنحة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تستقبل المديرية أي شكاوى في هذا الصدد من خلال ديوان المديرية والإدارات الفرعية ومراكز الخدمة ومكاتب التموين المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة، مناشداً كافة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم مع ضرورة تحديد موقع النشاط التمويني المشكو في حقه.



جانب من ضبط حلوى المولد بدون فواتير بالأقصر



ضبط 50 كيلو حلوى مشبك مجهولة المصدر بإسنا