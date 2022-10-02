اليوم السابع
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شيخ الأزهر يستقبل السفير المالى ويناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:42 م
شيخ الأزهر يستقبل السفير المالى ويناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك شيخ الأزهر يستقبل السفير المالى
كتب ـ لؤى على

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمقر مشيخة الأزهر، بابكر ديالو، سفير مالي لدى القاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

ونقل السفير ديالو لفضيلة الإمام الأكبر تحيات الرئيس المالى أسيمى جويتا، ودعوته للإمام الأكبر لزيارة البلاد، مؤكدا أن جهود فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف فى بيان ونشر الصورة الصحيحة للإسلام؛ هى جهود مقدرة فى مالى، وأن خريجى الأزهر في مالي يشغلون مناصب قيادية بفضل التكوين العلمي والاجتماعي والاهتمام الذي لاقوه من أساتذة وعلماء الأزهر، وما اكتسبوه في الأزهر من علوم ومهارات وخبرات، معربا عن تقديره لدعم الأزهر لمسلمي مالي من خلال تقديم نسخ القرآن الكريم مترجمة للفرنسية، وما يقدمه الأزهر من دورات لتدريب الأئمة والوعاظ الماليين.

من جانبه، بيّن شيخ الأزهر أننا تنبهنا في الأزهر الشريف إلى حاجة القارة الأفريقية للأطباء والصيادلة والمهندسين لتلبية احتياجات الشعوب الأفريقية جنبا إلى جنب مع الداعية الأزهري، وهو ما جعل الأزهر يفتح أبوابه لاستقبال الطلاب الوافدين للدراسة في الكليات العملية والتطبيقية بجامعة الأزهر حرصا منا على النهوض بموارد الدول الأفريقية وتلبية احتياجاتها، بما يتناسب مع التحديات المعاصرة.

شيخ الأزهر يستقبل السفير
شيخ الأزهر يستقبل السفير

 


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