اليوم السابع
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شكوى من أولياء أمور مدرسة المتفوقين بأكتوبر.. والوزارة ترد: سيتم التحقق من الأمر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:18 ص
شكوى من أولياء أمور مدرسة المتفوقين بأكتوبر.. والوزارة ترد: سيتم التحقق من الأمر وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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شكا أولياء أمور طلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بأكتوبر من عدم جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، حيث أكدوا أن حالتها لا تسمح بتواجد الطلاب بسبب مشكلات فى طلمبات الصرف الصحى للمدرسة، موضحين أنهم تقدموا بشكاوى إلى الوزارة. 

وناشد أولياء الأمور الجهات المختصة بالتدخل لحل المشكلة لانتظام الطلاب فى المدرسة.
 
فيما قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه سيتم التحقق من الأمر واتخاذ إجراءات سريعة لإزالة أى مشكلات داخل المدرسة.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد غدا الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.
 
المدرسة
المدرسة

عدم جاهزية المدرسة
عدم جاهزية المدرسة
 

المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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