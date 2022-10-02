شاهد كيف حل كوبرى الدوران مشاكل الازدحام بتقاطع الدائرى والزراعى

كتب ـ سيد الخلفاوى

أنشأت وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى، كوبري الدوران من منطقة منطى والشرقاوية ضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى، وهو كوبرى يمثل حلا بديلا لـ3 حركات مرورية بتقاطع طريق مصر إسكندرية الزراعى، لإنهاء الاختناقات والتكدسات المزمنة بهذا التقاطع .

وينقل كوبرى الدوران الجديد الحركة المرورية لـ "القادم من طريق شبرا الخيمة متجها إلى مناطق طريق القناطر الخيرية والوراق ومحور 26 يوليو وكذلك القادم من محور 26 يوليو متجه الى قليوب وطريق الإسكندرية الزراعى، ويستخدم كدوران للخلف للقادم من اتجاه محور 26 للعودة مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى التي تم الانتهاء منها بلغ طولها 76 كم من إجمالي 110 كم هي طول الطريق الدائري، وتشمل تلك المرحلة المسافة من المريوطية / المنيب / الأوتوستراد / القاهرة الجديدة / السلام / مسطرد / اسكندرية الزراعي و المسافة من تقاطع المنصورية / طريق الفيوم / تقاطع طريق الواحات.



أعمال كوبرى الدوران



جانب من كوبرى الدوران