شاهد طابور الصباح مع بدء العام الدراسى الجديد بمدارس المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

رصد تليفزيون اليوم السابع طابور الصباح فى بداية اليوم الأول الدراسى فى العام الدراسى الجديد، حيث ظهر مظاهر الفرحة لدى طالبات مدرسة الثانوية العامة بنات بالمنطقة العاشرة الجديدة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتورة ثناء محمود مدير الإدارة التعليمية بمدينة السادات، حمدى جاد نقيب المعلمين بالإدارة التعليمية بالسادات، مصطفى حسانين رئيس مجلس أمناء المدرسة، وبدأ الطابور بالإذاعة المدرسية ثم تحية العلم .

وأكد حمدى جاد نقيب المعلمين بالإدارة التعليمية بالسادات بمحافظة المنوفية، أن اليوم الأول من العام الدراسى الجديد يعد عرس كبير للمعلمين والطلاب والطالبات وخاصة الطلاب والطالبات الجدد بكل مرحلة سواء كان تعليم إبتدائى أو إعدادى أو ثانوي.

وطالب نقيب المعلمين الطلاب والطالبات بالتركيز فى المدارس وعدم الالتفات إلى الدروس الخصوصية .

وكان الدكتور محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ،قد أجرى جولة أمس يرافقه باسم خميس مدير عام إدارة منوف التعليمية بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023 من داخل بعض مدارس إدارة منوف التعليمية حيث انتظمت الدراسة أمس في 13 مدرسة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى إدارات ( شبين الكوم ــ الباجور ــ تلا ــ منوف ) بدأت جولة المتابعة بزيارة مدرسة الأقباط الابتدائية ثم متابعة انتظام الدراسة بمدرسة الأسقفية الخاصة حيث شهدا طابور الصباح في اليوم الأول من العام الدراسي حيث شارك الطلاب وهيئة العاملين بالمدرسة أداء تحية العلم وترديد السلام الوطني والإذاعة المدرسية ومن داخل الفصول الدراسية حضر تنفيذ الحصة الأولى وفقا للتعليمات الواردة من الوزارة بتخصيص المحاضرة الأولى من العام الدراسي الجديد عن انتصارات أكتوبر المجيدة كما اطمئن الفولي على نسب حضور الطلاب والمعلمين كما تفقد قاعات رياض الأطفال وحضر تنفيذ حصة للتربية الرياضية

واختتم زيارته لمدارس إدارة منوف من داخل مدرسة الأقباط الإعدادية، حيث رافقهم خلال جولة المتابعة قيادات العملية التعليمية بإدارة منوف التعليمية .

وأكد مدير المديرية لأبنائه الطلاب على أهمية الانتظام والانضباط بالحضور للمدرسة لتلقي العلم والاستفادة من معلميهم واستثمار ممارسة الأنشطة المختلفة في إظهار مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم، كما وجه تهنئته لجميع المعلمين والعاملين بالمدرستين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف متمنيا للجميع قضاء عام دراسي منضبط ومنتظم ومتميز.



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (1)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (2)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (3)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (4)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (5)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (6)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (7)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (8)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (9)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (10)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (11)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (12)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (13)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (14)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (15)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (16)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (17)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (18)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (19)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (20)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (21)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (22)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (23)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (24)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (25)



بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (26)