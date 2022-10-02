شاهد.. توزيع الأقلام على طالبات مدرسة بالمنوفية فى أول أيام العام الدراسي الجديد

رصدت عدسة كاميرا وتليفزيون اليوم السابع، توزيع المعلمين والمعلمات ومجلس الأمناء، الأقلام على الطالبات فى بداية اليوم الأول الدراسى فى العام الدراسى الجديد، والذى أدى إلى ظهور مظاهر الفرحة لدى طالبات مدرسة الثانوية العامة بنات بالمنطقة العاشرة الجديدة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتورة ثناء محمود مدير الإدارة التعليمية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حمدى جاد نقيب المعلمين بالإدارة التعليمية بالسادات، مصطفى حسانين رئيس مجلس أمناء المدرسة، وبدأ الطابور بالإذاعة المدرسية ثم تحية العلم.

وأكد مصطفى حسانين رئيس مجلس أمناء مدرسة العاشرة الجديدة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن فكرة توزيع الأقلام على الطالبات جاءت إلينا كنوع من أنواع بث الفرحة والسعادة على وجوه الطالبات مع بداية العام الدراسى الجديد.

ويضيف رئيس مجلس أمناء مدرسة العاشرة الجديدة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى أن القلم مكتوب عليه إسم المدرسة وتهنئة بالعام الدراسى الجديد والإدارة التعليمية بالسادات .

وأكد حمدى جاد نقيب المعلمين بالإدارة التعليمية بالسادات بمحافظة المنوفية، أن اليوم الأول من العام الدراسى الجديد يعد عرس كبير للمعلمين والطلاب والطالبات وخاصة الطلاب والطالبات الجدد بكل مرحلة سواء كان تعليم إبتدائى أو إعدادى أو ثانوي.

وطالب نقيب المعلمين الطلاب والطالبات بالتركيز فى المدارس وعدم الالتفات إلى الدروس الخصوصية .

وكان الدكتور محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ،قد أجرى جولة أمس يرافقه باسم خميس مدير عام إدارة منوف التعليمية بداية انطلاق العام الدراسى الجديد 2022/2023 من داخل بعض مدارس إدارة منوف التعليمية حيث انتظمت الدراسة أمس فى 13 مدرسة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى إدارات ( شبين الكوم ــ الباجور ــ تلا ــ منوف ) بدأت جولة المتابعة بزيارة مدرسة الأقباط الابتدائية ثم متابعة انتظام الدراسة بمدرسة الأسقفية الخاصة حيث شهدا طابور الصباح فى اليوم الأول من العام الدراسى حيث شارك الطلاب وهيئة العاملين بالمدرسة أداء تحية العلم وترديد السلام الوطنى والإذاعة المدرسية ومن داخل الفصول الدراسية حضر تنفيذ الحصة الأولى وفقا للتعليمات الواردة من الوزارة بتخصيص المحاضرة الأولى من العام الدراسى الجديد عن انتصارات أكتوبر المجيدة كما اطمئن الفولى على نسب حضور الطلاب والمعلمين كما تفقد قاعات رياض الأطفال وحضر تنفيذ حصة للتربية الرياضية

واختتم زيارته لمدارس إدارة منوف من داخل مدرسة الأقباط الإعدادية حيث رافقهم خلال جولة المتابعة قيادات العملية التعليمية بإدارة منوف التعليمية .

وأكد مدير المديرية لأبنائه الطلاب على أهمية الانتظام والانضباط بالحضور للمدرسة لتلقى العلم والاستفادة من معلميهم واستثمار ممارسة الأنشطة المختلفة فى إظهار مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم كما وجه تهنئته لجميع المعلمين والعاملين بالمدرستين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد والمولد النبوى الشريف متمنيا للجميع قضاء عام دراسى منضبط ومنتظم ومتميز .