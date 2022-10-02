شاهد تأثر وزير التعليم ومحافظ بنى سويف بقصيدة عن الشهيد ألقتها طالبة

وتحدث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع طالبتين القتا قصيدة شعر عن أم الشهيد متحدثاً معها عن أهمية الشهيد ودور الدولة فى رعاية أسر الشهداء.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العملية التعليمية في عدد من المدارس، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف وبعض قيادات المديرية.

بدأ الوزير والمحافظ، الجولة بزيارة مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات "الصفا سابقاً"، حيث حرصا على متابعة جانباً من بعض الأنشطة والاستماع لبعض الأناشيد والأغاني الوطنية وتفقدالمدرسة والتحدث مع عدد من الطالبات، داخل فصول المدرسة التي تتكون من 24 فصلاَ دراسيا بإجمالي 1266طالبة موزعة بواقع "9 فصول للصف الأول تضم 457 طالبة و9 مثلها للصف الثاني تضم 450 طالبة،بجانب 6 فصول للصف الثالث تضم 359 طالبة".