اليوم السابع
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روتارى النزهة يستضيف خالد إدريس للحديث عن دور الإعلام فى حرب أكتوبر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:18 م
روتارى النزهة يستضيف خالد إدريس للحديث عن دور الإعلام فى حرب أكتوبر الكاتب الصحفى خالد إدريس رئيس تحرير جريدة الوفد
كتب محمد السيد

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استضاف نادي روتاري هليوبوليس النزهة،  فى أولى ندواته للعام الروتاري الجديد  2022/2023 الكاتب الصحفى خالد إدريس رئيس تحرير جريدة الوفد  للتحدث عن دور الإعلام في حرب أكتوبر ودوره في مؤسسات العمل المدني.
 
وتحدث خالد إدريس، عن خطة الخداع الاستراتيجى التى وضعها الرئيس السادات وكيف غير الإعلام من سياساته فى ذلك الوقت وساهم بقيادة محمد عبد القادر حاتم وزير الإعلام آنذاك فى نجاحها والتعتيم على ما يجرى بالداخل، وكان قرار الحرب مفاجأة أفقدت العدو توازنه.
 
كما تحدث عن أندية الروتارى ودورها الاجتماعى التنموى والتوعوى والتثقيفي، مطالبا بضرورة مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم الدولة لمواجهة التحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية لتعبر إلى بر الأمان .
 
 

نادي روتاري هليوبوليس النزهة

خالد إدريس

اخبار مصر

جريدة الوفد



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