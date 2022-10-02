اليوم السابع
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رشد استهلاكك.. تعرف على أهم مزايا عداد المياه مسبق الدفع

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:17 م
رشد استهلاكك.. تعرف على أهم مزايا عداد المياه مسبق الدفع عداد مياه مسبوق الدفع
كتبت – مرام محمد

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مثلت عدادات المياه مسبقة الدفع، إحدى الآليات التي اعتمدتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد وحوكمة الخدمات وتخفيف العبء على المواطنين، لضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، انطلاقا من أهداف الشركة القابضة بأهمية رفع الوعي المائى، والحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والتقليل من إهدارها.

ونجحت الشركة في تنشيط التحصيل، من خلال تركيب ما يقرب من 210101 عداد ميكانيكي و25148 عدادا مسبق الدفع خلال العام الأخير، مستهدفين الوصول إلى تركيب ما يقرب من 200 ألف عداد مسبق الدفع خلال العام الجاري، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب بالمحافظة من 2,3 مليون م3/يوم إلى 3 مليون م3/يوم، أي بزيادة 700 ألف م3/يوم، وتقليل نسبة الفاقد من 36% إلى 25%.

 

"اليوم السابع" يرصد في السطور التالية مزايا العدادات مسبقة الدفع:

1-القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى.

2-يتيح التحكم في الاستهلاك الخاص بالعميل ومتابعة استهلاكه.

3-تقليل الفاقد.

4-العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

5-التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ.

6-ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها.

7-العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام.


عداد مسبق الدفع

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المياه

مياه الشرب

الجيزة



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