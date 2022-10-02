اليوم السابع
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رئيس "مياه الغربية" يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمركز بسيون

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:50 ص
رئيس "مياه الغربية" يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمركز بسيون رئيس الشركة يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى
الغربية محمد طارق

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تفقد الدكتور مهندس حمـدى محمـد شـطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية، مشروع الصرف الصحى بقرية شبراتنا ضمن تجمع قروى جناج مركز بسيون، والمدرج تحت مشروعات البرنامج القومى لخدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية.
 
وأكد رئيس الشركة على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع العمل المختلفة بالمشروع، وذلك أثناء تفقده أعمال شبكات الصرف الصحى ومحطة رفع الصرف الصحي، وشدد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ الأعمال لمواكبة البرنامج الزمنى للمشروع، والإنتهاء من تنفيذ الأعمال فى الموعد المحدد لها، مع الإلتزام الكامل بتنفيذ بنود العقد طبقاً للمواعيد المحددة.
 
رئيس شركة مياة الغربية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمركز بسيون (1)
رئيس شركة مياة الغربية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمركز بسيون (1)

رئيس شركة مياة الغربية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمركز بسيون (2)
رئيس شركة مياة الغربية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمركز بسيون (2)
 
 
 
 
 
 
 
 

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