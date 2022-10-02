اليوم السابع
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رئيس مجلس القضاء الأعلى يشهد مراسم أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:57 م
رئيس مجلس القضاء الأعلى يشهد مراسم أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد مجلس القضاء الأعلى
كتب إبراهيم قاسم

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شهد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، مراسم أداء اليمين القانونية، للقضاة الجدد المعينيين بالمحاكم الابتدائية.
 
ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى التهنئة لهم بهذه المناسبة، وشدد على أهمية ارتقاءهم بمستواهم الفني والعلمي  للاضطلاع على أكمل وجه بولايتهم القضائية ومقتضياتهاوتخصصاتها المتشعبة، ودعاهم إلى بذل قصارى جهدهم لسرعة الفصل في الدعاوى، والبعد عن إطالة أمد التقاضي، وتعقيد الإجراءات،تحقيقا لمقتضيات العدالة  الناجزة لخدمة بلدنا  العزيز وتحقيق آمال شعبها العظيم.
 
 

القضاء الأعلى

العام القضائى الجديد

محكمة النقض



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