رئيس جامعة مدينة السادات يكرم الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية

المنوفية - محمد فتحى

قام الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة بتكريم الطالبه شروق أحمد القصاص الفائزه بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصريه في مسابقة البحوث الإجتماعية إعجاز وإنجاز على أرض الواقع، والتي نظمتها جامعة عين شمس وحضر التكريم الدكتور خميس محمد خميس عميد الكلية ، والدكتورة منى الحارون وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، وقد أشار إلى حرص الجامعة على دعم أبنائها بشكل مستمر في كافه المجالات ، ودعم المتميزين منهم بما يساعد على استمرار تميزهم وتحقيق رفعت الوطن.

جاءت مشاركة جامعة مدينة السادات تحت رعاية الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في مسابقة البحوث الإجتماعية القمية التى تنظمها إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس تحت عنوان « المشروعات القومية...إعجاز وإنجاز على أرض الواقع ».

على أن يشمل البحث أبرز المشروعات القومية التى تم إنجازها على أرض الواقع في الآونة الأخيرة - أهمية تلك المشروعات - أهداف تلك المشروعات القومية - إسهامات تلك المشروعات القومية فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية - رؤية الطالب في إنجاز تلك المشروعات.

فى سياق متصل شاركت الطالبة ببحث في المؤتمر العلمي الرابع للطلاب "علماء المستقبل" والذي انعقد بجامعة دمياط في الفترة من 11-12 مايو 2022 وتم تم قبول البحث للنشر والالقاء وحصلت علي درع.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتهنئة للطالبه ولقيادة كلية التربية العام متمثلة في الدكتور خميس محمد خميس عميد الكلية والدكتورة منى الحارون وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.