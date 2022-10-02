رئيس جامعة قناة السويس يشهد استقبال طلاب صيدلة الجدد بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، كلمته لطلاب كلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مُرحباً بهم فى أول يوم للدراسة، لافتاً إلى أن طلاب الدفعة الأولى لتلك الجامعة الجديدة بصفة عامة محظوظين لأنها تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أن طلاب الصيدلة بصفة خاصة لديهم بنيه تحتية متميزة من معامل ومصنع محاكاة ومدرجات وتتواصل بها بيئة عمل آمنة.

جاء ذلك أثناء البرنامج التعريفي لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في يومهم الأول بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ومنسق عام برامج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور تامر حسنين منسق برنامج الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وبمشاركة وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وقام الدكتور محمد عبد النعيم بشرح أهمية دور منسق البرنامج والمرشد الأكاديمي في توضيح كثير من الأمور للطلاب فيما يخص اختيار المقررات الدراسية وكيفية التعامل بنظام الساعات المعتمدة، مؤكداً أن سياسة الباب المفتوح هي أسلوب قيادات الجامعة.

كما حرصت الدكتورة دينا أبو المعاطي على تقديم التهنئة للطلاب الجدد متمنية لهم التوفيق والنجاح مع التأكيد على انضباط العملية التعليمية سواء بالمحاضرات أو داخل المعامل لضمان التأهيل الجيد، مشيدة بالدعم الغير مسبوق الذي قدمته إدارة الجامعة حتى تظهر هذه الجامعة إلى النور .

وأضافت الدكتورة غادة حداد أن هناك حزمة متميزة من الخدمات والأنشطة الطلابية تتم داخل الجامعة، مقدمه الشكر لرئيس الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات حتى تعبر جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عامها الأول بكل نجاح .

وقام الدكتور تامر حسنين منسق برنامج الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بتقديم شرح تفصيلى للطلاب عن طبيعة العمل داخل الكلية ، وأقسامها، وأماكن الحصول على الخدمات المختلفة ، وطبيعة العمل بنظام الساعات المعتمدة.



جانب من لقاء رئيس الجامعة بطلاب وطالبات كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية