رئيس جامعة طنطا يتفقد انتظام العملية التعليمية بكليتى التجارة والتربية النوعية

الغربية عادل ضرة

أجري الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بكلية التجارة تفقد خلالها المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية، رافقه خلال الجولة الدكتور هانى الشامى عميد الكلية والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور رمضان معن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الكلية.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والحرص على تواجد كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمساعدة الطلاب وتذليل أية عقبات قد تواجههم، مشيداً بدور الكليات فى إنهاء كافة الاستعدادات للبدء الدراسة، ورفع جداول المحاضرات للطلاب على المواقع الرسمية، وانتظام المحاضرات الفعلية والأونلاين فى موعدها.

خلال جولته هنأ محمود ذكى الطلاب الجدد ببدء العام الدراسي الجديد، والتقى بعدد من الطلاب، لاستطلاع آرائهم حول مدى رضاهم عن العملية التعليمية، موجهاً جميع الطلاب بضرورة الاجتهاد فى الدراسة العلمية والعملية بالكلية والمشاركة فى الأنشطة الطلابية لدورها فى تعزيز طاقاتهم الإبداعية وتنمية مواهبهم ونشر روح التعاون بيهم.

كما أوصى رئيس الجامعة خلال كلمته لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية، بضرورة مساعدة الطلاب الجدد وارشادهم فى كيفية التحصيل العلمي، والاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها الكلية لطلابها، وكيفية المشاركة فى الأنشطة المختلفة التى تقدمها لتسهيل اندماجهم فى العملية التعليمية.

كما قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بجولة فى كلية التربية النوعية بالجامعة تفقد خلالها انتظام سير الدراسة بالكلية، رافقه خلالها الدكتورة رانيا الامام عميد الكلية، والدكتور أكرم نمير القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد عبد الغفار القائم بعمل رئيس قسم التربية الفنية، والدكتور حسان رشيد الأستاذ بقسم التربية الفنية بالكلية والقائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، وأمين عام الكلية.

رحب رئيس الجامعة خلال جولته بالكلية بالطلاب الجدد فى أول محاضراتهم بالكلية، موضحاً أن تواجدهم بكلية التربية النوعية وجامعة طنطا العريقة يعد فخراً لهم، مشيرًا إلى بدء العام الجامعى الجديد بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشائها، كما طالب رئيس الجامعة الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد فى دراستهم لتنمية قدراتهم وتأهيلهم جيداً لسوق العمل والمشاركة فى مسيرة التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

وأشاد " ذكى" خلال جولته التفقدية بتجهيزات الكلية للقاعات الدراسية والمعامل المتخصصة، والتقى بعدد كبير من طلاب الكلية، واستمع إلى أرائهم حول سير العملية التعليمية بالكلية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهم وجاهزية المنصات التعليمية الإلكترونية بالكلية وتوافر المواد التعليمية المختلفة،

كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.



رئيس جامعة طنطا يتفقد انتظام الدراسة بكلية التربية النوعية