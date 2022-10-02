رئيس جامعة النهضة يتفقد الكليات في أول أيام الدراسة ويجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب

- أ.د. حسام الملاحي رئيس الجامعة يجري حوار مفتوح مع الطلاب .. ويؤكد : نبذل قصارى جهدنا لانتقاء أفضل عناصر هيئة التدريس في مصر

- تميز خريجو جامعة النهضة جعلهم مطلوبين في سوق العمل الدولي

- المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء : نواصل ضخ الاستثمارات في الجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية في صعيد مصر

أجرى الأستاذ الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، جولة تفقدية لكليات الجامعة لمتابعة سير العملية التعليمية في اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعي 2022-2023، حيث شهدت الجامعة أقبال كبير من الطلاب الجدد للتعرف على كلياتهم وبدء الدراسة.

وحرص الملاحي على الاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الجامعة، والتحدث مع الطلاب في حوار مفتوح حول انطباعاتهم عن الجامعة ، والاطمئنان على وسير عملية الإرشاد الأكاديمي في كافة الكليات.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام الملاحي لطلاب الجامعة إنهم جميعا أصحاب رسالة سامية ومهمة يجب ان يخلصوا لها، لادائها على أكمل وجه في المستقبل

وقال " مشوار الدراسة صعب ويحتاج إلى جهد لكنه عظيم جدا ويضيف إلى روح الإنسان وعقله، ويجب ان يسعى كل طالب فيكم إلى استكمال مشوار العلم خلال حياته، وأن بداية هذا المشوار من داخل الجامعة".

وأضاف أن جامعة النهضة تبذل قصارى جهدها لانتقاء أكثر أعضاء هيئة التدريس تميزا في مصر للتدريس في كلياتها، حيث تسعى الجامعة دائما إلى جذب الأساتذة القادرين على إضافة بصمة فارقة في العملية التعليمية، وأن انعكاس ذلك على الطلاب يظهر في الفرص الكبيرة التي تتاح أمام خريجو جامعة النهضة في سوق العمل المحلي والدولي ولفت الى أن الجامعة تضع آمال عريضة على طلابها ليكونوا خير سفراء لجامعة لها في المجتمع، مشيرا الى أن أبواب مكاتب قيادات الجامعة كافة مفتوحة أمام الطلاب للاستماع لهم وحل أي مشكلات يقابلونها.

وتابع " يجب على الطلاب التحلي بسمات التعلم، كونه الأصل في حياة الإنسان، بالسعي الدائم لتعليم نفسه واكتشاف مهاراته وتطويرها في كل مناحي الحياة، وهذا ما نسعى في الجامعة الى غرسة في طلابنا".

ومن جانبه أكد المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة أن العام الدراسي الجديد قد انطلق في الجامعة وسط استعدادات مكثفة من جانب كل إدارات الجامعة لتقديم خدمة تعليمية متكاملة ومتميزة لطلاب الجامعة.

وأشار الرشيدي إلى أن الجامعة تواصل ضخ الاستثمارات في الخدمات التعليمية المختلفة لترتقي بمكانتها المميزة كأحد أفضل الجامعات الخاصة في مصر والجامعة الخاصة الأولى والأكبر في الصعيد، وأن العام الدراسي الجاري شهد بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة وخلال الأعوام المقبلة سنشهد إضافة كليات جديدة إلى الحرم الجامعي إلى جانب قرب افتتاح مستشفى جامعة النهضة التعليمي الذي سيقدم خدمات طبية متميزة ومخفضة الأهالى الصعيد بالكامل.

وشهدت جامعة النهضة في أول أيام الدراسة بالعام الجامعي 2022-2023، اقبال كبير من الطلاب الجدد، حيث استعدت إدارات الجامعة والكليات لاستقبال الطلاب وتسهيل عملية تسجيل الاستمارات والتعريف بكلياتهم وجداول المحاضرات، إلى جانب إجراء إدارة رعاية الشباب جولات للطلاب داخل مباني الأنشطة الطلابية والملاعب وتوضيح كيفية الانخراط فيها.