رئيس جامعة السادات يهنئ باحثة من ذوى الإعاقة البصرية لحصولها على الدكتوراه

المنوفية - محمد فتحى

هنأ الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة السادات، بعد حفل كلية الحقوق باستقبال الطلاب الجدد وبداية العام الدراسي الجديد الباحثة فيروز يوسف حسن من ذوى الإعاقة البصرية بحصولها على رسالة الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، حيث هنأ الباحثة وأسرتها، وقدم الشكر إلى لجنة الحكم والمناقشه المشكلة من الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، والدكتور عبد الهادى العشرة أستاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، والدكتور حسين عمر أستاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، جاء ذلك فى حضور الدكتورة سحر عبد الستار إمام عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات.

وأكد رئيس الجامعة دعم الجامعة لجميع أبنائنا من ذوى الهمم، حيث إنهم يتمتعون بقدره عاليه ، وبطاقات إيجابية لابد من دعمها ، تأكيدا على دعم رئيس الجمهورية لذوى الهمم (قادرون باختلاف).

يأتى ذلك فى ظل إنشاء جامعة مدينة السادات لمركز ذوى الإحتياجات الخاصه بدعم من الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه (الأمير إيست) ، على غرار مراكز الولايات المتحده الامريكيه للتعامل مع جميع انواع إعاقات ذوى الاحتياجات الخاصة.