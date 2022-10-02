رئيس جامعة الإسكندرية يكرم أكبر طالب بكلية الحقوق: نموذج يستحق التكريم

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة: نموذج يستحق التكريم وهو مثال للإرادة فى العلم التى نتحدث عنها دائما ونطالب الطلاب بالتحلى بها .

وكان قد التقى " اليوم السابع " مع أكبر طالب بجامعةالإسكندرية هو أحمد محمود مدنى 62 عام يدرس بالفرقة الاولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ولد فى مايو عام 1961م بحى محرم بك بالإسكندرية.

وقال أحمد مدنى ، أنه ألتحق تخرج من مدرسة عرفان الإبتدائية بمحرم بك ثم تخرج منها ووصل إلى المرحلة الإعدادية ملتحقًا بمدرسة العروة الوثقى الإعدادية بمحرم بك ثم واصل تعليمه وحصل على دبلوم الصنايع قسم المحركات البحرية بمدرسة الشهيد إسماعيل فهمى عام 1979.

وأضاف أنه قرر أن يلتحق بالثانوية العامة بعد ان شجعته نجلته والتحق معها فى نفس العام واشتركا فى المذاكرة وتلقى الدروس خلال المرحلة الثانوية ولكن بالشعبة الادبية و أبلى فيها بلاءً حسنًا بالرغم من مروره بعدة أزمات صحية تجعل الجبال تكاد تسقط من شدة الألم حيث أصيب بذبحة صدرية و قصور فى الشريان التاجى و أمراض عدة فى القلب قبل إمتحان الصف الثانى الثانوى بأسبوعين .

واستكمل دراسته والتحق بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية وسط تشجيع من اسرته والطلاب والاساتذه بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية واعتباره الاب الروحى بالكلية .

ومن جانبه اشاد الطلاب بعم أحمد مدنى على تشجيعه لهم وتحفيزهم فهو دائم النصيحه لهم وتقديم المشورة رغم اختلاف الاجيال، إلا أن هناك تواصل وتوافق دائم وتبادل الخبرات العلمية .