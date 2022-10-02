اليوم السابع
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رئيس جامعة الإسكندرية يعلن بدء الدراسة بالجامعة الأهلية السبت المقبل

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:00 ص
رئيس جامعة الإسكندرية يعلن بدء الدراسة بالجامعة الأهلية السبت المقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية اسماء على بدر

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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، أن الدراسة بالجامعة الاهلية تبدأ فعليا السبت القادم فى كافة كليات الجامعة الجديدة ، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا التسبوع هو استكمال الاجراءات ودفع باقى المصروفات الخاصة بالطلاب والدولية الفعلية تبدأ السبت القادم.

 
كما أكد ان جامعة الإسكندرية الأهلية هى ضمن مجموعة الجامعات الاهلية على مستوى الجمهورية وهى فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم تنفيذها بكل الجمهورية وحققت نجاح كبير لاشراف الجامعات الحكومية ليكفل جوده العملية التعليمية داخل الجامعات الاهلية .
 
وكانت أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن بدء تلقي طلبات تعديل الرغبات الكترونياً للطلاب المقبولين بالجامعة في المرحلتين الأولى والثانية من طلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين استوفوا جميع اجراءات التقدم والقبول وذلك اعتباراً من اليوم الخميس الموافق  29-9-2022 وحتى يوم الاحد الموافق 2-10-2022 الساعة الثالثة عصراً.
 
وكانت قد أعلنت جامعة الاسكندرية الاهلية عن مد فترة دفع المصروفات المقررة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين تم قبولهم بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية  إلى يوم الخميس 5 أكتوبر 2022.
 
وقال بيان الجامعة اليوم ان مد المدة جاء لإستكمال إجراءات القبول (دفع كامل مصروفات الفصل الدراسي الاول بواقع 50% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج) ذلك بمبني كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) سموحة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً واليكم 10 معلومات عن جامعة الإسكندرية الاهلية.

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