رئيس جامعة الإسكندرية يعلن بدء الدراسة بالجامعة الأهلية السبت المقبل

كما أكد ان جامعة الإسكندرية الأهلية هى ضمن مجموعة الجامعات الاهلية على مستوى الجمهورية وهى فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم تنفيذها بكل الجمهورية وحققت نجاح كبير لاشراف الجامعات الحكومية ليكفل جوده العملية التعليمية داخل الجامعات الاهلية .

وكانت أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن بدء تلقي طلبات تعديل الرغبات الكترونياً للطلاب المقبولين بالجامعة في المرحلتين الأولى والثانية من طلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين استوفوا جميع اجراءات التقدم والقبول وذلك اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 29-9-2022 وحتى يوم الاحد الموافق 2-10-2022 الساعة الثالثة عصراً.

وكانت قد أعلنت جامعة الاسكندرية الاهلية عن مد فترة دفع المصروفات المقررة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين تم قبولهم بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية إلى يوم الخميس 5 أكتوبر 2022.