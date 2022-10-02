رئيس جامعة الأزهر: جهود الدولة من أجل إنجاح مؤتمر COP27 تليق بمكانة مصر

كتبت ــ منال العيسوى

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، إن المنتدى الدولي الخامس لجامعة الأزهر حول التغيرات المناخية، يعكس جهود جامعة الأزهر في تعزيز دور الدولة المصرية، وتلبية نداء الوطن الذي يحتاج إلى تكاتف جهود أبنائه في كل المجالات، ويعكس تاريخ جهود مؤسسة لطالما قامت بواجبها تجاه كل القضايا الحياتية، حتى يحيى العالم حياة مستقرة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته بافتتاح أعمال المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، والذي يعقد تحت عنوان (دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية)، أن ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية في وقت سابق من تقدم واختراعات في كل المجالات، هو نتيجة للتلاحم الثقافي والمعرفي، الذي أمن به ورسخ به رجال الإسلام، مؤكدا أن هذا وهو المنهج الذي تتبناه جامعة الأزهر وترسخ له مم خلال مشاركتها في كل التفاعلات الثقافية والقضايا المجتمعية.

وأكد صديق أن جامعة الأزهر تدعو كافة الجهات والمعنيين للتكاتف والتفاعل، لصياغة سياسات ووضع آليات، تسهم في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا البيئة لمجابهة التغيرات المناخية ، والتعامل مع هذه التغيرات وفق نسق بيئي منضبط يحد من خطورتها ويقلل من آثارها.

وأشاد صديق بجهود الدولة المصرية من أجل إنجاح مؤتمر COP27 بصورة تليق بمكانة مصر وتاريخها الإنساني الكبير، من أجل دعم الجهود الدولية تجاه كل القضايا المصيرية، كما أن اللقاءات العلمية تهدف إلى الوقوف على الحقائق العلمية وتبني سياسات تنفيذية وفق رؤية عامة من أجل مجابهة التحديات، وتضع رؤية علمية لخطة عمل تفصيلية من شأنها أن تحدث أثر إيجابي في قضية التغيرات المناخية.

وتعقد جامعة الأزهر منتداها الدولي الخامس حول التغيرات المناخية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يأتي هذا المنتدى قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ ، من أجل استكمال الجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.