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رئيس المجلس الرئاسي اليمني يبحث مع المبعوث الأممي فرص تمديد الهدنة في البلاد

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:48 م
رئيس المجلس الرئاسي اليمني يبحث مع المبعوث الأممي فرص تمديد الهدنة في البلاد الاوضاع فى اليمن
كتبت : هند المغربي

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، ومساعده معين شريم، فرص تمديد الهدنة الأممية، في ظل استمرار التعنت إزاء كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني - خلال اللقاء، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا وخصوصا القرار 2216.

وأشار إلى دلالة موقف جماعة الحوثي لجهود السلام والمساعي الحسنة لوقف نزيف الدم، مقابل المبادرات التي سهلت لها الحكومة الشرعية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في كافة أنحاء البلاد

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور المبعوث الأممي وفريقه من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدا دعم المجلس والحكومة لهذه الجهود وأهمية مضاعفة الضغوط الدولية لتغليب مصلحة الشعب اليمني.

 

 


الأمم المتحدة

اليمن

هدنه اليمن

السلام



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