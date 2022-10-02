اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس العراق يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة كيفية إنهاء الأزمة السياسية الراهنة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:57 ص
رئيس العراق يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة كيفية إنهاء الأزمة السياسية الراهنة الرئيس العراقى برهم صالح
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، الأوضاع السياسية في العراق، وكيفية إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي - في بيان صحفى - أن "صالح استقبل في قصر السلام ب‍بغداد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت لبحث الأوضاع الراهنة بالبلاد خاصة الأمنية والسياسية منها".

وأضاف المكتب أنه "تم التأكيد على أهمية الخروج من الأزمة السياسية عبر الحوار والأخذ في الاعتبار التحديات الجسيمة التي تواجه العراق إلى جانب تلبية الاستحقاقات الوطنية، والوصول إلى نتائج إيجابية تضمن الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وتحقيق تطلعاته".

 

 

 

 

 

 

 


الرئيس العراقى

اخبار العراق

برهم صالح

الأمم المتحده

الازمه السياسيه في العراق

رئيس العراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة