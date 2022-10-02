رئيس التنمية الصناعية: المكون المحلي للأجهزة المنزلية يتراوح بين 70 لـ80%.. فيديو

كتب - إسلام سعيد

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن بعثة HATS التي تزور مصر حاليا من 22 دولة تعتبر أقصر حلقة للترويج للصادرات المصرية، حيث يجمع المصنع المصري مع المستورد الأجنبي لتوقيع العقود التصديرية وهي بمثابة اتفاقات حقيقية وهي أفضل ترويج للصناعات المصرية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش افتتاح بعثة HATS، أن القطاع الهندسي من القطاعات الواعدة والأساسية في مصر حيث يصل نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنزلية 70 إلى 80 % وهو رقم جيد جدا للصناعة، والقطاع يحظي بدعم كبير من وزارة الصناعة والتنمية الصناعية خلال الفترة المقبل، مشيرا إلى أنه يجرى دراسة حلول سريعة لتسهيل الإجراءات على المصانع الهندسية وكافة المصانع المصرية.

وأكد عبد الكريم، أنه خلال وقت قريب يجرى إعلان تفاصيل ميكنة الفروع المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تعتبر أحد الوسائل للتسهيل على المصنعين المصريين والمصدرين.

افتتح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يرافقة يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية فعاليات النسخة الرابعة من بعثة “HATS” 2022 التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالشراكة مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة أكثر من 80 مشتري دولى من 22 دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا.