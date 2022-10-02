خليك واعى.. لا تصدق شائعة وجود 119 تلميذا فى فصل واحد.. إنفوجراف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بها قائمة تخطي عدد التلاميذ بها بأحد الفصول بمدرسة الشهيد عبدالله عيسوي التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، عدد 119 طالبًا وطالبة بفصل واحد بالمدرسة، وهو ما أثار حفيظتهم حول الكثافة العالية بالفصل، والتي تحول بينهم وبين التعلم والتحصيل الدراسى.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد كيف نفت وزارة التربية والتعليم هذه الشائعة

الشائعة:

تداول قائمة أسماء تضم 119 طالبا بفصل واحد فى مدرسة الشهيد عبدالله عيسوى فى الخانكة بالقليوبية

الحقيقة:

سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية نفت صحة القائمة



وزارة التربية والتعليم تنفى شائعة كثافة الفصول

أوضحت أنه تم الاطلاع على كثافة الفصول قبل بدء الدراسة وتم العمل بنظام الفترتين لتخفيفها

أضافت أن المحافظة أنهت استعدادات الدراسة ببالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

لفتت إلى جاهزية استقبال مليون و542 ألفا و792 طالبا وطالبة بإجمالى 30 ألفا و262 فصلا فى 2611 مدرسة