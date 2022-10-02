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خلال ساعات.. محاكمة قاتلة والدها بالاشتراك مع صديقها في حلوان

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:00 ص
خلال ساعات.. محاكمة قاتلة والدها بالاشتراك مع صديقها في حلوان محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة فتاة وشاب، لاتهامهما بقتل والد الأولى داخل منزله بمنطقة حلوان.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين رأفت تاج القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد سنوسي وعمر محمد عاشور.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 901 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 17 لسنة 2022 كلي حلوان الكلية، أن المتهمان قاما بإنهاء حياة والد الأولى مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله بأن صور لهما شيطانهما بأن سوء الأمور أحسنها وانساقوا لحيف الظلمات.
 
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمان ابتاعا لذلك الغرض أقراص منومة،  وما أن ظفرا بها حتى وضعتها المتهمة الأولى بطعام وشراب والدها حتى فقد وعيه، وما أن اتتهم الفرصة حتى كبله الثاني وجثمت عليه الأولى - فلذة كبده- بوسادة تلهج أنفاسه تقطعا دون أن تقشعر أبدانهما من هول فعلتهما بقلوب كالحجارة أو أشد قسوة حتى سقط صريعا باسفكسيا كتم الأنفاس.
 
 

قتل

القتل العمد جنايات القاهره

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