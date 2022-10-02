اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس التشيك تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 07:15 م
خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس التشيك تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أ ش أ

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تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس التشيك ميلوش زيمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.


وأوضحت وكالة أنباء السعودية أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله السفير التشيكي لدى المملكة يوراي كوديلك، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.


السعودية

الملك سلمان

التشيك

السعودية والتشيك



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