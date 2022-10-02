"حياة كريمة" تسعد شباب قرية بنى قاسم ببني سويف بإنشاء مركز شباب على أعلى مستوى

بني سويف هاني فتحي

على الأضواء الكاشفة أصبحنا نمارس هواياتنا في لعب كرة القدم في فترة المساء بعد الانتهاء من الدراسة والمذاكرة بعدما كان مركز الشباب يعاني من نقص كثير من الخدمات وعدم جودة أرضية الملعب، وبفضل مبادرة حياة كريمة التي نجحت في تطوير مركز الشباب بالقرية ليصبح علامة مضيئة في مجال الرياضة داخل محافظة بني سويف.

هكذا تحدث يوسف محمود يوسف الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة بني سويف لـ "اليوم السابع" ليروي كيف تم تطوير مركز شباب قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف إحدى القرى التي يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بداخلها.

وقال يوسف محمود يوسف، إن مركز شباب قرية بني قاسم التابعة لمركز جنوب محافظة بني سويف كان يعاني من عدم جوده أرضيه الملعب، بالإضافة إلى عدم وجود سور كبير يحمي اللاعبين من خروج الكرة إلى الطريق الزراعي السريع، إلى جانب أن المركز كان يعاني من عدم وجود الأضواء الكاشفة حيث كانت تنتهي كافة الممارسات الرياضية قبيل غروب اليوم داخل مركز شباب قرية بني قاسم بعدما تم تطوير شامل وكامل لارضيه الملعب الخاص.

وتابع يوسف محمود أصبح لدينا مركز شباب نفتخر به وتحول مركز شباب القرية من مركز طارد للشباب لعدم وجود الخدمات بداخله إلى مركز جاذب لكافة شباب وأطفال ورجال القرية والعزب التابعة لها.

وأضاف يوسف محمود، أن التطوير لم يقتصر فقط على تنجيل ملعب كرة القدم لحماية اللاعبين من الطريق الزراعي السريع بالإضافة إلى تطوير المركز الإداري أو المبنى الإداري للمركز وتزويده بكافة الخدمات والمعدات والأثاث اللازم لممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية داخل مركز شباب قريه بني قاسم.

وأكد يوسف محمود أن شباب وأطفال القرية الذين يمارسون الأنشطة المختلفة داخل مركز الشباب يشاركون في العديد من المسابقات الرياضية والفنية والثقافية على مستوى أدارة ببا الرياضية وعلي مستوى محافظة العديد من الأنشطة الرياضية التي تمارس داخل مركز الشباب بخلاف كرة القدم ورياضة الكاراتيه والكونغ فو.

وقال يوسف محمود، إن مبادرة حياة كريمة تعد من أفضل المبادرات التي تم تنفيذها داخل مصر، مشيرا إلى أن قرية بني قاسم كان لها نصيب الأسد في تنفيذ العديد من الخدمات داخل القرية منها توصيل خدمات الصرف الصحي بالإضافة إلى البدء في توصيل خدمات الغاز الطبيعي وأيضا تطوير مركز الشباب والوحدة الصحية بالقرية كذلك تم تنفيذ مشروع تبطين الترع داخل قرية بني قاسم