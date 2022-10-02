اليوم السابع
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حضور مرتفع للطلاب فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:49 ص
حضور مرتفع للطلاب فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد.. صور حضور مرتفع للطلاب فى ثانى أيام العام الدراسى
كتب ــ محمود طه حسين

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شهدت المدارس فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد حضورا مرتفعا للطلاب، حيث انتظمت الدراسة فى ما يقرب من 60 ألف مدرسة بإجمالى قرابة 25 مليون طالب وطالبة، وحرصت المدارس على إتمام مراسم طابور الصباح من ترديد للنشيد الوطنى وتحية العلم، كما وجهت الطلاب بضرورة تحقيق الانضباط والانتظام الدراسى لما للمدرسة من دور مهم فى بناء شخصية الطفل.

 

 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات، بينما ينتظم العام الدراسى الجديد  فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.
 
التلاميذ يرفعون شعار تحيا مصر
التلاميذ يرفعون شعار تحيا مصر
 
 
إقبال الطلاب فى أول يوم دراسى
إقبال الطلاب فى أول يوم دراسى

 

بهجة على وجوه البنات
بهجة على وجوه البنات

 

 

فرحة فى وجه التلاميذ بعودة الدراسة
فرحة فى وجه التلاميذ بعودة الدراسة
 
تلاميذ
تلاميذ

 

 

نشاط ملحوظ
نشاط ملحوظ

 

 

 
حضور مرتفع للطلاب فى ثان أيام العام الدراسى (1)
حضور مرتفع للطلاب فى ثان أيام العام الدراسى (1)

حضور مرتفع للطلاب فى ثان أيام العام الدراسى (2)
حضور مرتفع للطلاب فى ثان أيام العام الدراسى (2)

حضور مرتفع للطلاب فى ثان أيام العام الدراسى (3)
حضور مرتفع للطلاب فى ثان أيام العام الدراسى (3)

 


المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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