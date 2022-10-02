حبس مسجل خطر 4 أيام بعد القبض عليه بكمية من الحشيش في طنطا

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة طنطا في محافظة الغربية، بحبس عاطل مسجل شقي خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته 24 كيلو حشيش بقصد الاتجار.

كان ضباط مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات في طنطا، برئاسة العقيد كمال عبد الرؤوف رئيس المباحث، قد تمكنوا من ضبط المتهم، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات وعليها صندوق بداخله 240 طربة حشيش تزن 24 كيلو جرام بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود مذكرة محررة بمعرفة شرطة النقل والمواصلات بضبط عاطل له معلومات جنائية أثناء عبوره من المعدية التي تربط بين منطقتي العجيزي والمقابر مستقلا دراجة نارية بدون لوحات وبحوزته 240 طربة حشيش تزن 24 كيلو جرام بقصد الاتجار تم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4أيام على ذمة التحقيقات.