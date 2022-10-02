حبس تشكيل عصابي لسرقتهم الحواجز الحديدية للكباري بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد وأجزاء من كوبرى تزن طنا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله سيارة "ربع نقل" تسير أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، محمل عليها جزء من سور حديدى لكوبرى يستقلها صحبة قائدها شخصان بالصندوق الخلفى.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المشار إليها وقائدها عامل، له معلومات جنائية، ومستقليها صحبته عاملين أحدهما له معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وضبط السيارة وألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بسرقة جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى أبيس العلوى الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وبإرشادهم تم ضبط جزء السور المشار إليه يزن حوالى 500 كيلو جرام و 7 قطع حديدية قضبان سكة حديد وقواعد تثبيت القضبان تزن حوالى 420 كيلو جرام بداخل مخزن ملك لأحد المتهمين كائن بدائرة القسم.

كما أقروا المتهمين فى التحقيقات، بأن المسروقات كانت متروكة بجوار خط السكة الحديد بدائرة القسم، كما قاموا بالإرشاد عن عدد 33 قطعة مجزئة باقى الجزء المسروق من سور الكوبرى المشار إليه تزن حوالى 160 كيلو جرام قاموا بإخفائها لدى شخصين "سيئ النية" داخل أحد مخازن الخردة بذات المنطقة، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بشراء تلك المضبوطات من المتهمين المشار إليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات التى أمرت بحبسهما.