جولة ميدانية لقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنشآت الإسماعيلية

قام الدكتور امير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، بجولة ميدانية بعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل على أرض الواقع بما يضمن حصول جميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل على الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية، والوقوف على كافة التحديات بهدف التغلب عليها لضمان حصول المواطن على الخدمة الطبية بكل سهولة ويُسر.

وخلال الزيارة التى استمرت على مدار اليوم، قام الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، بجولة ميدانية بعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بدأها بـ «مركز طبى الرحمة»، «مركز طبى العرايشية»، ثم «مركز طبى السلام»، «مركز طبى أسرة نفيشة »، بالإضافة إلى«وحدة طب أسرة الشهداء»، «وحدة طب أسرة الكيلو 2»، «وحدة طب أسرة الكيلو 11»، وأختتمها بزيارة «مركز طب أسرة المستقبل».

حيث تم تفقد العيادات، المحطة التمريضية، أماكن انتظار المترددين، الصيدلية، كما تم إستطلاع آراء المنتفعين داخل كافة المنشآت السالف ذكرها، حول مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذلك تم الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المنتفعين للتغلب على كافة التحديات التى تواجههم، فيما تم متابعة تطبيق أقصى درجات الانضباط الإدارى من العاملين، وذلك بهدف ضمان تسهيل حصول المنتفعين على خدمة طبية لائقة وبأعلى جودة ودون تكبد المواطن أى عناء.

ووجه المدير التنفيذى للهيئة، بحصر كافة شكاوى المنتفعين وإزالة أسباب الشكاوى، وتذليل كافة العقبات والتحديات بشكل فورى، وإضافة إجراءات تنظيمية وساحات مخصصة للحجز لتلقى الخدمة الطبية بوحدات ومراكز طب الأسرة بكل سهولة ويُسر، موجهًا بتعزيز الوعى الميدانى للمواطنين عن خدمات المنظومة الجديدة داخل المنشآت، وأكد على حصر كافة احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددًا على المتابعة المستمرة لآلية تقديم الخدمات الطبية، للوصول إلى أعلى مؤشرات رضاء المنتفعين.

هذا، وقد تم متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمنتفعين سواء بحجز مسبق عن طريق الكول سنتر أو من خلال التوجه إلى الوحدة أو مركز طب الأسرة التابع له المنتفع مباشرة، وذلك لتيسير حصول المنتفعين على الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

شمل وفد الهيئة الذى قام بالجولة الميدانية بوحدات ومراكز الرعاية الأولية والمنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية كل من، د.أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، ود.عادل تعيلب مدير إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة، د. أحمد دنقل، مدير عام إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، د.مها عجيز، مدير إدارة مراكز طب الأسرة، د.أحمد جلال مدير إدارة التقييم والمتابعة بالهيئة، د.صلاح متولى، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، د.مصلح صلاح الدين، عضو الإدارة العامة للرعاية الأولية، إضافة إلى د. محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة، د.أحمد البرعى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.