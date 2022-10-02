جوتيريش يدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية

كتبت : هند المغربي

أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، بشدة الهجوم الذي وقع على قاعدة عمليات سرية تابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مينيمبوي، بكيفو الجنوبية.

وأشار الأمين العام، إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي باكستاني من قوات حفظ السلام معربا عن أعمق تعازيه لأسرة جندي حفظ السلام، ولحكومة وشعب باكستان.

ولفت بيان الأمين العام، الانتباه إلى أن "الهجمات على جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي" و دعا السلطات الكونغولية إلى "التحقيق في هذا الحادث وتقديم المسؤولين عنه بسرعة إلى العدالة."

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة من جديد أن الأمم المتحدة، من خلال ممثله الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستواصل دعم حكومة وشعب الكونغو في جهودهما لإحلال السلام والاستقرار في شرق البلاد.

فيما أدانت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) الهجوم على قاعدتها العملياتية في مينيمبوي، بمقاطعة كيفو الجنوبية، من قبل أعضاء يشتبه في انتمائهم لجماعة تويروانيهو المسلحة وأوضح بيان البعثة أنه خلال هذا الهجوم، قتل رجال مسلحون أحد الجنود الأممين

وتذكّر البعثة بأن أنشطة نزع السلاح التي يضطلع بها المحاربون والتي تقوم بها البعثة تأتي بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتجري بصورة نزيهة على أساس طوعي.

كما شددت البعثة على ما جاء في بيان الأمين العام مؤكدة أن "الهجمات على جنود حفظ السلام يمكن أن تشكل جريمة حرب، ودعت في هذا الصدد السلطات الكونغولية إلى "بذل قصارى جهدها لمحاسبة مرتكبي هذا الهجوم الشنيع على أفعالهم، وأعربت البعثة عن خالص تعازيها لأسرة جندي حفظ السلام المتوفى ولبلده.

وأكدت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها تظل ملتزمة بدعم الحكومة الكونغولية وشعبها في جهودهما لإحلال السلام والاستقرار في شرق البلاد.