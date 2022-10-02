جهود مكثفة لضبط 3 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم بمنطقة السلام

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه بعدما تعدي عليه 3 أشخاص في منطقة السلام، انتقاما من خاله بسبب خلافات سابقة بينهم ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي قسم شرطة السلام أول، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن ،وعثر على جثة شاب مقتول، وبعمل التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين خال المتوفي وآخرين وقيام خاله بالتعدى على أحدهم بمطواة، فقرر المتهمين الانتقام منه بقتل ابن شقيقته وترصدوا به وتخلصوا منه، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهمين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.