جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وشيش إلكترونية

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولي بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهره الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدله رقم127 لسنة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران خطوط شركة العربية رقم 622 اشتبه أحمد أمين محمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية نظرا لارتباكها .

وبسؤالها عما إذا كان تحمل معها اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى .

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص فأفاد بوجود هواتف وأجسام متماثلة ومتعددة .

وقام مدحت عبد الصبور نائب مدير الاداره قام بتكليف محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك وأحمد عاطف مدير الحركه المشرف على الصالة الخضراء بتفتيش حقائب الراكبة وتكليف أمانى معوض مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا فتبين وجود 50 هاتفا محمولا ماركة Oppo و Realme و100 علبة بداخلها 1000 شيشة إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها .

قرر هاشم مصطفي هاشم مدير الاداره إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 47 لسنة 2022 للراكبة بعد العرض على زكريا حسب الله ابراهيم مدير عام جمارك الركاب بمبنى رقم 1 بمطار القاهره الدولي .

وتم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة مكونه من إبراهيم مصطفى وحسن أبو زهرة وحسام سليمان تحت اشراف النوبى شحتو .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.