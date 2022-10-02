جامعة سوهاج تنظم دورات لتنمية مهارات اللغات لمنتسبيها بالتعاون مع التعليم العالى

وأكد عبد الخالق، على أن الجامعة لا تتوانى عن المشاركة في تنفيذ هذه المبادرات والبرامج لإيمانها بأن دورها لا يقتصر على تقديم البرامج والمقررات التعليمية لطلابها، ولكن يمتد لجميع أعضاء المجتمع السوهاجي، مضيفاً أن الجامعة ستتحمل 50% من الرسوم وسيتحمل المتدربين نسبة الـ 50% الباقية.

وقال هاني بديوي مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجيا بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن البرنامج سيتم تنفيذه على مجموعات، وقد بلغ عدد المتدربين بالمجموعة الأولى 26 طالب مسجلين في ثلاث لغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، مضيفاً أن مدة المستوى الواحد حوالي 26 ساعة مقسمة على 4 ساعات أسبوعياً.