جامعة دمياط تطلق اليوم مباراة استعراضية لبطلة البحر المتوسط

تستعد جامعة دمياط، اليوم الأحد، لبدء الموسم الثقافي والأنشطة الرياضية من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات متعددة ويأتي في مقدمتها مباراة استعراضية في الملاكمة على حلبة يمنى، حيث تلعب الطالبة يمنى عياد الحاصلة على الميدالية البرونزية كأول ميدالية نسائية مصرية في لعبة الملاكمة وذلك في بطولة البحر الأبيض المتوسط السابقة، وستبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وتنظم الجامعة عدة مباريات فى مختلف الألعاب إيذانا ببدء موسم الأنشطة الطلابية الرياضية، ويواكب ذلك إقامة معرض فني للأعمال الطلابية.

وتفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة طلاب فريق الجوالة بالجامعة وهم يقومون بتجهيز بوابات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد وأثنى عليهم و شكرهم و قال لهم الحدث من أجلكم و أنتم من تصنعونه.