اليوم السابع
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جامعة العريش تستقبل العام الدراسى الجديد بتحية العلم والسلام الجمهورى.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:01 ص
جامعة العريش تستقبل العام الدراسى الجديد بتحية العلم والسلام الجمهورى.. صور جامعة العريش تستقبل العام الدراسى الجديد بتحية العلم
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش فى بيان له، انتظام الدراسة فى جامعة العريش، وإلتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة، مؤكا انتهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعام الجديد والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وحث الطلاب على الإلتزام بالعملية التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية . 
 
وأشار إلى أن العام الجامعى الجديد سيشهد طفرات غير مسبوقة في العملية التعليمية وتطوير ملموس في أساليب التعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن ما تم خلال الفترة السابقة من تعظيم ودعم القدرات التكنولوجية والانشائية بالجامعة سيكون له مردودا واضحا خلال هذا العام في الخدمات التعليمية والمؤسسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأن ذلك سوف يسهم في تعظيم القدرات التنافسية للبرامج الأكاديمية والخريجين. 
 
كما اجتمع الدكتور رئيس الجامعة بعمداء الكليات وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، و توفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد على إتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشأت الجامعية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنه للطلاب . 
 
ثم أُذيعت الأغاني الوطنية في أرجاء الجامعة و تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة .
 
جامعة العريش تستقبل العام الدراسى الجديد بتحية العلم (1)
جامعة العريش تستقبل العام الدراسى الجديد بتحية العلم (1)

جامعة العريش تستقبل العام الدراسى الجديد بتحية العلم (2)
جامعة العريش تستقبل العام الدراسى الجديد بتحية العلم (2)

جامعة العريش تستقبل العام الدراسى الجديد بتحية العلم (3)
جامعة العريش تستقبل العام الدراسى الجديد بتحية العلم (3)

 


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