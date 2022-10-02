جامعة الأقصر تشارك بفعاليات المهرجان الرياضى للأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، عن مشاركة وفد من جامعة الأقصر في المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 4 أكتوبر الجارى.

وأوضح الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أن وفد الجامعة بقيادة ذكاء صبري، شارك فى المهرجان، ضمن أنشطة الأسر الطلابية بأربع فرق؛ (كرة قدم طلبة- كرة سرعة طلبة وطالبات- تنس طاولة طلبة وطالبات- وألعاب إلكترونية طلبة)، وتم اختيار الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى تلك الألعاب لتمثيل منتخب الجامعة بالمهرجان الرياضي.

وأشار الصغير، إلى أن الهيئة المشرفة على الفوج تكونت من كل من؛ الدكتور سلامة حامد مدرس كلية الآثار رئيسا للوفد وسماء خليفة نائبة عن مدير إدارة الأسر والدكتورة أروى أحمد مشرفة للطالبات والكابتن أحمد فتح الله مشرف الطلبة، ووجه الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة الشكر للفوج المشارك، متمنيا التوفيق والازدهار وتمثيل جامعة الاقصر التمثيل المشرف الذى يليق باسم الجامعة وظهورها الفعال بين الجامعات المصرية المشاركة فى المهرجان.

فيما واصلت جامعة الأقصر برعاية وإشراف الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، انعقاد لجان الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، وتكونت لجنة الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بتخصص التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الآلام، من كل من: الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة فاطمة أحمد عبد العال، أستاذ الطب بجامعة أسيوط، والدكتور محمد حسن بكري، أستاذ الطب بجامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن أعمال لجان الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب تسير بانتظام دون أية عوائق، مؤكدًا حرص الجامعة على سرعة الانتهاء من أعمال لجان الاستماع بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، مع انتقاء أفضل الكوادر لدعم كلية الطب بعناصر ذات خبرة، تساهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب الملتحقين بطب الأقصر.



فعاليات المهرجان الرياضى للأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ



جامعة الأقصر تشارك بفعاليات المهرجان الرياضى للأسر الطلابية