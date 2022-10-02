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جامعة أسيوط تستقبل الطلاب فى أول أيام الدراسة بالنشيد الوطنى وتحية العلم

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:49 ص
جامعة أسيوط تستقبل الطلاب فى أول أيام الدراسة بالنشيد الوطنى وتحية العلم جامعة اسيوط
أسيوط- هيثم البدرى

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استقبلت جامعة أسيوط طلابها في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد بأداء تحية العلم داخل المخيم الكشفي الذى يقام سنويا لإستقبال الطلاب الجدد، وإعلان بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وعدد من نواب رئيس الجامعة ،وعمداء الكليات ، وأساتذة الجامعة والطلاب حيث أدى الطلاب تحية العلم ،والنشيد الوطنى إيذانا ببدءالعام الدراسي الجديد

يذكر أن مراسم تحية العلم يعد تقليداً سنوياً تنظمه الجامعة لتعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع الجامعي بصفة عامة وطلاب الجامعة بصفة خاصة حيث يحضر رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات داخل المخيم الكشفي لمشاركة الطلاب المراسم الرسمية لتحية العلم والاحتفال ببدء العام الجامعي، والتي تتم سنوياً في أول أيام الدراسة، بحضور إدارة الجامعة وعمداء الكليات وقيادات الهيكل الإداري بمختلف قطاعات الجامعة وممثلين عن الطلاب بكافة الكليات النظرية والعملية، وذلك لتعزيز روح الانتماء وإعلاء قيمة الوطن في نفوس الطلاب، يليها كلمات رسمية للترحيب بالطلاب ،مع  الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، لمنع انتشار فيروس كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة كافة الأفراد داخل الحرم الجامعي.

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