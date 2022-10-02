تموين الدقهلية: تحرير 10 محاضر مخالفات تموينية مختلفة وتحويلها للنيابة العامة

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية ، حملات مكبرة للتفتيش على الأسواق وضبط المخالفين في نطاق مراكز دكرنس وبني عبيد والسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك بمشاركة محمد صالح وسامى إبراهيم والسيد البيسى ومصطفى عوض من مأموري الضبط القضائي بالمديرية .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد10 محاضر مختلفة بالمخالفات، حيث تم تحرير 3 محاضر جنح لمخازن اعلاف لحيازتهم اعلاف بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشاها، بإجمالى 2 طن ذره مجروشة، 7 طن خليط زوائد، وتحرير محضر رقم 14537 لسنة 2022 جنح دكرنس ضد صاحب مضرب أرز لتجميع 2925 كيلو جرام أرز شعير بدون تصريح ،تجميع 3750 كيلو جرام أرز أبيض غير مدون عليه السعر، تحرير محاضر أرقام من 14538 : 14541 لسنة 2022 جنح دكرنس لبيع سجائر بغير السعر الرسمى،وتحرير محضر رقم 14541جنح دكرنس لعدم وجود شهادة صحية، تحرير محضر رقم 6990لسنة 2022جنح بنى عبيد لضبط 2 طن مستلزمات محامص بدون بيانات.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع إستمرار شن الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع كافة أساليب الغش التجاري.