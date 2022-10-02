تموين الأقصر: صرف 2.7 مليون رغيف و440 طن دقيق فى أول أيام أكتوبر الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه خلال اليوم الأول من شهر أكتوبر الجارى 2022، تم صرف 2.7 مليون رغيف بلدي مدعم من المخابز البلدية بموجب البطاقات التموينية، وكمية قدرها 440 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 4.6 مليون جنيه متضمنة الدعم الاستثنائي الذي قرره فخامة الرئيس من المنافذ التموينية بموجب البطاقات التموينية، كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 83 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر سبتمبر لعدد 5000 بطاقة قام أصحابها بتوفير جزء من الخبز المقرر لهم، وجاري المتابعة للحالة التموينية بدائرة المحافظة.

كما قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر جولة تفقدية لمدينة طيبة، تفقد خلالها برفقة المهندس رضوان محمد رئيس جهاز مدينة طيبة، المخبز البلدي المتوقف منذ فترة طويلة إستعداداً لإعادة تشغيله، كما تفقد حاضنة المشروعات بالمدينة ومركز خدمة المواطنين التمويني.

وفى نفس السياق قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة مكوكية لمتابعة العمل فى المخابز وصرف الخبز للمواطنين، بجانب متابعة الأنشطة التموينية المختلفة بمدينة الطود، مشدداً على أنه يجري متابعة صرف سلع المنحة الاستثنائية بفروع الشركة المصرية وتجار التموين ومشروع جمعيتي، لدعم الأسر الأكثر استحقاقاً واحتياجاً، وجاري متابعة الصرف للمواطنين حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 وباقي أشهر الصرف للمنحة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تستقبل المديرية أي شكاوى في هذا الصدد من خلال ديوان المديرية والإدارات الفرعية ومراكز الخدمة ومكاتب التموين المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة، مناشداً كافة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم مع ضرورة تحديد موقع النشاط التمويني المشكو في حقه.



جولة وكيل تموين الأقصر فى مدينة طيبة



تموين الأقصر صرف 2.7 مليون رغيف و440 طن دقيق



صرف الخبز للمواطنين فى مخابز الأقصر