تكليف الدكتور صفوت عبد المقصود عميداً لكلية الألسن جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتور صفوت عبد المقصود أحمد أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس للإشراف على كلية الألسن باختصاصات عميد الكلية.

وقد استقبل رئيس الجامعة الدكتور صفوت عبد المقصود مُتمنياً له التوفيق والسداد فى المهمه المُوكلة إليه ، مُطالباً بالعمل على تطوير تلك الكلية الوليدة التي استطاعت خلال فترة وجيزة أن تُعد وتُقدم حزمة من البرامج المميزة لطلابها، بالإضافة إلى مشاركة طلابها في العديد من الملتقيات القومية والمحافل الهامة ، و دعى " مندور " إلى البدء بتطوير برامج دراسات عليا شديده التخصصية تتواكب مع احتياجات سوق العمل.

يُذكر أن الدكتور صفوت عبد المقصود أحمد شغل العديد من المناصب أهمها رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مدير وحدة توكيد الجودة بالكلية، منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، عضو لجنة الترقيات للأستاذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات ، ثم عميداً لمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث ، كما يشغل " عبد المقصود " منصب نقيب الصيادلة بالإسماعيلية.

فى سياق أخر رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بطلاب الفرقة الأولى لكلية طب جراحة الفم والأسنان باليوم الأول من بدء الدراسة ، مؤكداً أن فكر الجامعات الأهلية يقوم على أحدث طرق التعليم التى تتفاعل بشكل مباشر مع الاحتياجات الفعلية لمتطلبات سوق العمل وتواكب الأحدث حول العالم. جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة ببرنامج استقبال الطلاب الجدد لكلية طب الاسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان ، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة مريهان نبيه منسق كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. بدأ برنامج الإستقبال بالسلام الوطني لجمهورية مصر ، فتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم ثم عرض فيلم تعريفي عن الكلية " وأن الجامعة الأهلية بالإسماعيلية الجديدة بسيناء مجهزة على أعلى مستوى من حيث الاستعدادات والمعامل ، وبأحدث نظم الدراسة المُعدة على غرار أفضل النظم العالمية ، وتم اختيار أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها بكل دقة لتطبيق منظومة التعليم المتطورة مشيراً إلى أن كلية طب الأسنان بالجامعة تُعد من أفضل كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية من حيث التجهيزات التى تمت بدقة مُتناهية ولديها ما يزيد من ٣٥٠ كرسى طب أسنان، بالإضافة إلى غرفة عمليات كبرى مجهزة على أحدث التقنيات العالمية كما أن مستشفى طب الاسنان تُعد الأولى من نوعها على مستوى إقليم القناة وسيناء. وقامت الدكتور مريهان نبيه بتقديم رؤية الكلية ورسالتها وأقسامها ال12 موضحة طريقة العمل بنظام الساعات المعتمدة، لافتة إلى أن كل 50 طالب وطالبة لديهم مرشد أكاديمي خاص بهم لتوضيح كافة التفاصيل الدراسية مشيرة إلي أن الدراسة ثلاث فصول دراسية " خريف ، ربيع ، صيف " وأن الدراسة مدتها ٥سنوات بالإضافة إلى عام إمتياز فيما رحبت الدكتور مروة شرعان بالطلاب الجدد مؤكدة على أن طبيب الأسنان يحتاج إلى الإجتهاد الشديد مُقدمه كل الدعم للطلاب مشيره إلى أن سياسة العمل داخل الكلية قائمة على التفاعل المباشر بين الطلاب و الإدارة مع تطبيق سياسة الباب المفتوح . كما قامت الدكتور داليا فياض بتوضيح حقوق الطالب و واجباته ومُشددة على ضرورة الإلتزام والإحترام مُشيره إلى أن كلية طب الأسنان علم وفن فالطالب بها لابد أن يتمتع بكثير من المهارات .

لقاء رئيس الجامعة والطلاب