تكريم 60 محلا من محلات الزيوت على مستوى الجمهورية بجوائز قيمة.. 5 سيارات BYD و3 نيسان صني و52 تروسيكلا

تقرير خاص

محمد عسكر: "نشكر شركاءنا في النجاح لثقتهم في منتجاتنا وولائهم الدائم لنا، ونجاحهم في تعريف العملاء بكفاءة وجودة زيوت موبيل"



محمد يحيى: "حرصنا على تكريم الفائزين وسعداء بوجود فائزين سابقين مما يدل على حماستهم ورغبتهم في مواصلة النجاحات"



شريف فهمي: "موبيلاوي أصبح المنصة الرقمية للشركة والتي ستشهد كل المسابقات والفعاليات والهدايا والمفاجآت السارة والمتنوعة "

احتفلت شركة إكسون موبيل- مصر، الرائدة في تسويق الزيوت والمنتجات البترولية، على مدار يومين بالإعلان عن فوز 60 فائزا من أصحاب محال بيع الزيوت على مستوى الجمهورية، الذين نجحوا في تحقيق أعلي نسبة مبيعات في زيوت Mobil 1 وبرنامج "موبيلاوي".

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار اهتمام الشركة بتقديم الدعم والتشجيع الدائم لأصحاب محلات الزيوت على مستوى الجمهورية، في تقليد سنوي تقوم فيه الشركة بتكريم الفائزين ومنحهم جوائز متعددة، وهذا العام تنوعت الجوائز ما بين 5 سياراتBYD، و 3 نيسان صني، و52 تروسيكل.

ومن جانبه قال محمد عسكر، مدير عام مبيعات زيوت المحطات ووكلاء السيارات: "تؤمن إكسون موبيل مصر جيداً بأهمية التواصل مع شركائنا في النجاحات التي تم تحقيقها في السوق المصرية والممتدة لأكثر من 120 عاماً من أصحاب محلات بيع الزيوت، والتي كان لها مردود إيجابي علي حجم أعمالهم ونموها وزيادة ثقة عملاءهم. إن أصحاب محلات الزيوت هم شركاؤنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لنمو مبيعات زيوت Mobil 1، ولذلك نحرص دوماً على التواصل معهم، وتقديم مختلف أنواع الدعم لهم".

وأضاف: "نشكر أصحاب محال الزيوت لثقتهم فى منتجاتنا وولائهم الدائم لنا، ونجاحهم في تعريف العملاء بكفاءة وقدرة زيوت موبيل في الحفاظ على كفاءة محركات السيارات في أقصى ظروف العمل الشاقة وقدرتها على إطالة عمر ها والحفاظ عليها، وبفضل ثقتهم وتوصياتهم باستخدام منتجاتنا من الزيوت، استطعنا تحقيق أعلى معدلات للمبيعات في Mobil 1 وهو الأمر الذي يؤكد دوما أن زيوت موبيل هي الاختيار الأول".

وكانت إكسون موبيل مصر قد بدأت مسابقتها السنوية لهذا العام خلال شهر فبراير من خلال متابعة تقارير الأداء والتي أسفرت عن فوز 60 من محلات الزيوت على مستوى الجمهورية بعد نجاحهم في تحقيق المستهدف.

هذا وتعد زيوت Mobil 1 واحدة من أفضل الزيوت التي يُوصي باستخدامها أكبر مصنعي ووكلاء السيارات، لما تتميز به من قدرة كبيرة على العمل في أقصى ظروف التشغيل مع الحفاظ على المحركات.

ومن جانبه، أشاد محمد يحيى، مدير مبيعات زيوت الجملة ومحطات الأقاليم، بالأداء المتميز، وجهود أصحاب محلات الزيوت التي كانت محل تقدير وعرفان من قبل إدارة الشركة وانعكست إيجابياً على انتشار أوسع لمنتجات زيوت موبيل وبرنامج الولاء موبيلاوي.

وأضاف: "حرصنا على تكريم الفائزين وسعداء بوجود فائزين سابقين مما يدل على حماستهم ورغبتهم في مواصلة النجاحات والفوز دائما بجوائز الشركة، ونتطلع لرؤية باقي أصحاب المحلات في المسابقات القادمة".

وتابع، "نسعى دوماً لتقديم منتجات وخدمات بجودة عالية تساهم في استدامة وإطالة عمر محركات السيارات والحفاظ عليها، بالإضافة إلى اتباع كافة معايير الجودة والسلامة".

وتجدر الإشارة أن شركة إكسون موبيل مصر كانت قد أطلقت برنامج نقاط موبيلاوي في 15 يونيو 2020 ليشارك فيه كل عملاء موبيل سواء كانوا محلات الزيوت أو المستهلك النهائي من خلال تجميع النقاط مع كل عملية شرائية لكل عبوة زيت موبيل من الزيوت المشاركة في البرنامج، والحصول على نقاط مجمعة، وبحسب عدد وكميات العبوات. ويستقبل العملاء رسالة نصية تحتوي على عدد النقاط التي تم تجميعها في البرنامج ورابط لمعرفة رصيد النقاط وكيفية الحصول على الهدية المقابلة لهذا العدد من النقاط.

ومن جانبه أعرب المهندس شريف فهمي، مدير برنامج موبيلاوي، عن سعادته بحماسة محلات الزيوت على مستوي الجمهورية وتحقيق أعلى نسبة مبيعات سواء في برنامج موبيلاوي أو زيوت Mobil 1. وأكد قائلا:" نشكر شركاء النجاح ونعدهم بمواصلة برنامج موبيلاوي لتقديم المفاجآت والهدايا لكل عملاء موبيل على مستوى الجمهورية".

وأوضح فهمي أن برنامج موبيلاوي أصبح المنصة الرقمية للشركة والتي ستشهد كل المسابقات والفعاليات والهدايا والمفاجآت السارة والمتنوعة خلال الفترة القادمة، لذا نصح فهمي كل عملاء موبيل بالاشتراك في هذا البرنامج لمتابعة كل ما هو جديد.

جدير بالذكر أن إكسون موبيل مصر قدمت لأكثر من 120 عاماً سجلاً حافلاً من سلسلة نجاحات متتالية بداية من تقديم نموذج يحتذى به لعملائها في كل أعمالها، الأمر الذي جعل أكبر مصنعي السيارات توصي بإستخدام زيوت إكسون موبيل مصر لرفع كفاءة السيارة خاصة في ظل الاجواء الحارة. بالإضافة لامتلاكها ما يزيد عن 350محطة وقود، وأكثر من 60 مركز خدمة ل Mobil 1، فضلا عن استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بمصانعها بمدينتي العاشر من رمضان والإسكندرية والتي تعد من أفضل المصانع على مستوى العالم.

وخلال الاحتفالية، عبر الفائزون عن سعادتهم بالتعاون مع موبيل وفيما يلي أسماء بعض الفائزين على مستوى الجمهورية: